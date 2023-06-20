Роналду: игра в лиге Саудовской Аравии не влияет на мои позиции в сборной

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его игра в Саудовской Аравии не сказывается на национальной команде.

«Я выступаю в Саудовской Аравии, но я также играю и в сборной и провёл уже три матча, так что это не влияет на мои позиции в национальной команде. Я очень счастлив. Лига в Саудовской Аравии хороша», — приводит слова Роналду O Jogo.

В прошедшем сезоне 38-летний португалец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Роналду отреагировал на победу своей команды в матче с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата Европы — 2024.