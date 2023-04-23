Печальное начало эпохи Боули: «Челси» оказался в глубоком кризисе после ухода Абрамовича

«Челси» стал одним из главных разочарований нынешнего сезона в европейском футболе. Лондонцы потратили на трансферы более €600 млн и сменили трёх главных тренеров, но при этом провалились во всех турнирах. За семь туров до окончания первенства АПЛ команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице и рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне. Что пошло не так в клубе в первый год после ухода Романа Абрамовича — в материале RT.

После продажи «Челси» Романом Абрамовичем прошло уже около года. За это время клуб обзавёлся новым эксцентричным и не считающим деньги владельцем, провернул одну из самых громких трансферных кампаний в истории и снова вошёл в число наиболее обсуждаемых в Европе. Но если с упоминаниями в медиапространстве у лондонцев всё обстоит хорошо, то с результатами на поле — не очень. К концу апреля они вылетели из Кубков Англии и английской лиги, безропотно проиграли «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в АПЛ занимают 11-ю строчку и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в зону еврокубков.

Безусловно, низкое место в таблице национального первенства вкупе с фиаско в других соревнованиях уже более чем достаточно, чтобы признать провальным первый год правления Тодда Боули. Особенно на фоне последних лет. За шесть сезонов «Челси» ни разу не опускался ниже пятой строчки в чемпионате Англии и при этом выиграл шесть турниров, включая АПЛ и два главных еврокубка. Причём с того момента практически не растерял свой золотой состав. В обойме остались как автор победного гола в ворота «Манчестер Сити» в финале ЛЧ Кай Хаверц, так и цементировавшие оборону Тьяго Силва с Сесаром Аспиликуэтой вместе с лучшим голкипером 2021 года Эдуаром Менди. Никуда не ушли и местные молодые звёздочки — Рис Джеймс и Мэйсон Маунт. Вплоть до зимы цвета клуба защищал и Жоржиньо — лучший футболист 2021 года по версии УЕФА. Однако новому владельцу этого было мало.

Ещё прошлым летом «Челси» устроил глобальную закупку, по итогам которой состав пополнили восемь игроков общей стоимостью около €280 млн, а зимой приобрёл ещё столько же футболистов, вследствие чего сумма расходов на трансферы достигла €611,49 млн. Да, Жоау Феликс и Денис Закария были взяты в аренду, но не бесплатную, а в случае с португальцем — довольно дорогостоящую. Но лишь некоторые из новичков оправдали возложенные на них ожидания.

Конечно, иногда вина лежит на самих футболистах. Тот же Феликс в очередной раз не смог подтвердить звание одного из самых перспективных нападающих планеты и пока забил лишь два мяча в 15 играх за «Челси». Рахим Стерлинг не сумел стать новым лидером атаки синих и доказать, что Пеп Гвардиола зря делал ставку на других исполнителей в «Сити», а Уэсли Фофана пока не оправдал статус одного из самых дорогостоящих защитников в истории. Достаточно вспомнить, как над ним издевался Винисиус Жуниор в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.

Но в большинстве своём неудачные выступления спортсменов обусловлены скорее постоянно меняющимися условиями, в которых любому трудно проявить себя. Ранее в истории «Челси» уже были случаи, когда за один соревновательный год с командой успевали поработать три разных наставника, но как минимум один из них был временщиком и руководил клубом не более двух игр. Здесь же иная ситуация. Лондонцы начинали сезон с Томасом Тухелем, в сентябре тот был уволен по неспортивным причинам и заменён на Грэма Поттера. А тот уступил своё кресло Фрэнку Лэмпарду, подписавшему контракт до лета 2023-го. Причём произошло это в начале апреля, перед четвертьфиналом ЛЧ с «Реалом».

Тренерская чехарда — сама по себе свидетельство не самого умелого управления клубом. Да, Абрамович также не церемонился со специалистами и, например, в ноябре 2012-го отправил в отставку Роберто Ди Маттео, за полгода до этого принёсшего клубу первую победу в Лиге чемпионов. Но даже тогда в его действиях можно было проследить логику. Бизнесмен счёл успехи наставника удачным стечением обстоятельств и решил доверить коллектив более опытному Рафаэлю Бенитесу. И пусть испанец не преуспел, частично Абрамович был прав. Впоследствии итальянец поочерёдно провалился в «Шальке» и «Астон Вилле», а сейчас занимает пост технического советника южнокорейского «Чонбук Хёндэ Моторс».

Но одно дело менять тренеров, пытаясь найти идеального наставника для конкретных исполнителей или под определённый стиль игры, другое — делать это бессистемно и параллельно привлекать огромное количество новобранцев, дестабилизируя ситуацию в команде. По итогам зимнего трансферного окна в «Челси» образовался избыток футболистов, а найти применение каждому из них было невозможно. В результате купленный за €70 млн (не считая бонусы) Михаил Мудрик пока отыграл лишь 536 минут во всех соревнованиях, а перспективные Карни Чуквуэмека, Датро Фофана и Нони Мадуэке в сумме провели на поле всего на 24 минуты больше. Хотя за них было заплачено €65 млн.

В итоге время в основном получают либо признанные звёзды, либо пришедшиеся ко двору новички, коих немного. К ним можно отнести Марка Кукурелью и Энцо Фернандеса, обошедшегося синим в €121 млн. Хотя в его случае сложно представить, что у Поттера и Лэмпарда есть иной выбор. С одной стороны, зимой коллектив покинул Жоржиньо, за бесценок перешедший в «Арсенал», после чего для аргентинца освободилось место в средней линии. С другой, держать на скамейке одного из самых дорогостоящих игроков современности вряд ли резонно. Хотя бывали случаи, когда руководители требовали от наставников ставить конкретных исполнителей в старт.

Так или иначе, за год Боули не только спустил на трансферы более €0,5 млрд, но и не добился никаких результатов и запустил ряд процессов, способных серьёзно навредить клубу в будущем. Если верить The Evening Standard, уже летом «Челси» придётся расстаться с рядом футболистов, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фейр-плей. Говорится о возможном отъезде восьми игроков, включая недавно купленного Кулибали, а также Ромелу Лукаку, Кристиана Пулишича, Мэйсона Маунта и других. Причём сделать это необходимо до 30 июня, чтобы включить данные о продажах в отчёт за сезон-2022/23. Конкуренты наверняка знают об этом и будут искусственно занижать цену, следовательно получить достойные предложения лондонцам вряд ли удастся.

Таким образом, очень сложно предсказать, в каком виде «Челси» подойдёт к старту очередного чемпионата и кто будет составлять костяк коллектива. И это не считая неопределённости относительно будущего главного тренера. Если недавно назывались четыре кандидата на эту должность, то сейчас остались лишь Маурисио Почеттино и Венсан Компани. Бельгиец успел здорово проявить себя в «Андерлехте» и «Бёрнли», но вряд ли с ходу готов возглавить такую звёздную команду, да ещё и переживающую крайне непростые времена.

При этом Луис Энрике и Юлиан Нагельсман покинули список потенциальных наставников синих. Испанец якобы не устроил руководство, а немец сам отверг предложение шестикратных чемпионов Англии. По словам журналиста Sport1 Керри Хау, он выразил желание «возглавить проект с крепким фундаментом», но «аристократов» к таковым не отнёс.

И это многое говорит о нынешнем «Челси». Ещё несколько лет назад было сложно представить, что известный европейский тренер откажется от сотрудничества с лондонской командой с такой формулировкой. И на то были причины. За годы правления Абрамович выстроил великолепную систему, долгие годы работавшую как часы, но с приходом Боули от неё остались лишь руины. Помимо самого владельца и впоследствии отправленного в отставку Тухеля с помощниками, «Стэмфорд Бридж» покинули более десяти сотрудников, включая директоров различных направлений (Марину Грановскую, Евгения Тененбаума, Дэмиена Уиллоуби, Гая Лоуренса, Стива Аткинса), представителей медицинского штаба (Пако Биоску, Тьерри Лорана), а также работников селекционного отдела (Петера Чеха, Беньямина Вебера, Скотта Маклахлена, Кристофа Лоллишона). И пришедшие на их место специалисты пока не стали достойной заменой. Об этом говорят хотя бы многомиллионные траты с минимальным КПД.

Пример Боули показывает, что мало хотеть добиться успеха в футболе и вкладывать в проект огромные денежные средства. Необходимо окружить себя профессионалами, которые будут помогать тебе грамотно ими распоряжаться. В своё время у Абрамовича получилось сделать это, поэтому «Челси» под его началом и был так хорош. В первый же год тот занял второе место в АПЛ, уступив лишь не знавшему поражений «Арсеналу», а два следующих сезона завершил на первой строчке. Но нынешним «аристократам» до этого очень далеко.