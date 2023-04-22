Источник: «Челси» хочет продать восемь игроков до конца июня
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По информации Evening Standard, клуб могут покинуть Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг и Мэйсон Маунт.
«Челси» по итогам 31-го тура с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался от предложения стать новым главным тренером «Челси».