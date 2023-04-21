Романо: «Челси» ведёт переговоры с Почеттино

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может возглавить «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, Почеттино попал в сферу интересов «Челси».

По информации источника, лондонский клуб уже связался со специалистом, он находится в шорт-листе кандидатов.

5 июля 2022 года в ПСЖ официально объявили о прекращении сотрудничества с аргентинским специалистом. Он возглавил парижан в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года.

Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн может стать главным тренером «Челси».