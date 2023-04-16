The Times: Нагельсманн может стать главным тренером «Челси»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн близок к тому, чтобы возглавить лондонский «Челси».

Руководство английского клуба начало переговоры с 35-летним немецким специалистом, сообщает The Times.

Уточняется, что также в шорт-лист входят Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти и Рубен Аморим.

Фрэнк Лэмпард в начале апреля стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после отставки Грэма Поттера. Нагельсманн был уволен из «Баварии» в конце марта.

«Челси» по итогам 31 тура с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. С момента назначения Лэмпарда лондонский клуб потерпел три поражения подряд.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» одержал волевую победу в гостях над «Челси» в матче АПЛ.