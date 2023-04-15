«Брайтон» одержал волевую победу в гостях над «Челси» в матче АПЛ 

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«Челси» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Брайтон» одержал волевую победу в гостях над «Челси» в матче АПЛ 
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Восточного Суссекса.

В составе команды Фрэнка Лэмпарда мяч забил Конор Галлахер (13-я минута). У победителей отличились Дэнни Уэлбек (42-я), Хулио Энсисо (70-я).

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Брайтон» (49) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Джон Терри вошёл в тренерский штаб «Лестера».

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