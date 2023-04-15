«Брайтон» одержал волевую победу в гостях над «Челси» в матче АПЛ
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Восточного Суссекса.
В составе команды Фрэнка Лэмпарда мяч забил Конор Галлахер (13-я минута). У победителей отличились Дэнни Уэлбек (42-я), Хулио Энсисо (70-я).
«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Брайтон» (49) располагается на седьмой позиции.
Ранее сообщалось, что Джон Терри вошёл в тренерский штаб «Лестера».