Терри вошёл в тренерский штаб «Лестера»

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Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри вошёл в тренерский штаб «Лестера».
Терри вошёл в тренерский штаб «Лестера»
  • AFP

Как сообщается на сайте английского клуба, главным тренером команды стал англичанин Дин Смит.

Контракт с 52-летним специалистом подписан до конца сезона-2022/23. Последним местом работы Смита был «Норвич» в сезоне-2021/22.

2 апреля «лисы» объявили об увольнении ирландца Брендана Роджерса. 49-летний тренер возглавил клуб в феврале 2019 года. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии.

После 30 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» набрал 25 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии и «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил синих.

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