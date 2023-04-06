Источник: Лэмпард будет тренировать «Челси» до конца сезона-2022/23

Фрэнк Лэмпард назначен временным главным тренером английского футбольного клуба «Челси».

Специалист согласился на краткосрочное соглашение, поэтому клуб продолжит вести поиски нового главного тренера для команды, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

2 апреля руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Специалист был назначен на пост главного тренера в сентябре 2022 года.

Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021 год, во время игровой карьеры он провёл 648 матчей в составе лондонцев и трижды становился чемпионом Англии.

Ранее бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси».