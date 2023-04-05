Источник: Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси»
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Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
По его информации, Энрике заинтересован в работе в лондонском клубе.
Отмечается, что «Челси» продолжит переговоры с Юлианом Нагельсманном.
Руководство «Челси» 2 апреля приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Он был назначен в сентябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Челси» рассматривает пятерых кандидатов на замену Грэму Поттеру.