Источник: Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По его информации, Энрике заинтересован в работе в лондонском клубе.

Отмечается, что «Челси» продолжит переговоры с Юлианом Нагельсманном.

Руководство «Челси» 2 апреля приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Он был назначен в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» рассматривает пятерых кандидатов на замену Грэму Поттеру.