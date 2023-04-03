The Telegraph: руководство «Челси» рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера

Руководство «Челси» рассматривает пятерых кандидатов на замену Грэму Поттеру.

По информации The Telegraph, главным кандидатом является Юлиан Нагельсман.

В числе других кандидатур называются Маурисио Почеттино и Луис Энрике. Отмечается, что в клубе также планируют провести переговоры с тренером «Наполи» Лучано Спаллетти и Оливером Гласнером из «Айнтрахта».

Руководство «Челси» 2 апреля приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Он был назначен в сентябре 2022 года.

«Челси» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг «лайкнул» публикацию «Челси» об увольнении Поттера.