The Telegraph: руководство «Челси» рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера
- AFP
По информации The Telegraph, главным кандидатом является Юлиан Нагельсман.
В числе других кандидатур называются Маурисио Почеттино и Луис Энрике. Отмечается, что в клубе также планируют провести переговоры с тренером «Наполи» Лучано Спаллетти и Оливером Гласнером из «Айнтрахта».
Руководство «Челси» 2 апреля приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером. Он был назначен в сентябре 2022 года.
«Челси» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг «лайкнул» публикацию «Челси» об увольнении Поттера.