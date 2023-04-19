Дубль Родриго в Лондоне и два незабитых пенальти в Неаполе: «Реал» и «Милан» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» в гостях взял верх над «Челси» и в третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти в Лондоне выглядели не столь убедительно, как в Мадриде двумя неделями ранее, но вновь одержали победу со счётом 2:0 — благодаря дублю Родриго. В свою очередь, «Милан» на выезде сыграл вничью с «Наполи» и впервые с 2007 года преодолел четвертьфинальный барьер. По ходу встречи Оливье Жиру и Хвича Кварацхелия не реализовали 11-метровые удары, а хозяев от поражения спас на 93-й минуте Виктор Осимхен.

Последний шанс на реабилитацию

В преддверии ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» пребывал в удручающем состоянии. Безвыигрышная серия составляла уже шесть матчей, а после возвращения на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда не было набрано ни одного очка. Причём два из трёх поражений лондонцы потерпели с сухим счётом, а с «Брайтоном» (1:2) установили личный антирекорд, позволив соперникам 26 раз пробить по воротам. С того момента, как в АПЛ стали собирать подобную статистику, ни одна команда не чувствовал себя так же вольготно на «Стэмфорд Бридж».

И в руководстве «синих» решили «приободрить» коллектив, причём в довольно необычной манере. Так, в состоявшемся после игры с «Брайтоном» собрании принял участие сам владелец клуба Тодд Боули, в довольно жёсткой форме обратившийся к футболистам. Сообщается, что, по его словам, результаты «аристократов» являются не иначе, как постыдными, а потраченные на трансферы £600 млн фунтов не приносят дивидендов. При этом ответку с «Реалом» в еврокубке функционер назвал возможностью спасти сезон, положить конец позорным выступлениям и порадовать поклонников.

Однако шансы осуществить это были мизерные. Неделю назад «Челси» потерпел поражение на «Сантьяго Бернабеу» (0:2) и лишился основного левого латераля — Бена Чилуэлла, получившего прямую красную карточку во втором тайме. Кроме того, Лэмпард не мог рассчитывать и на основного центрального защитника — Калиду Кулибали, получившего травму. Компенсировать его отсутствие был призван Трево Чалоба. Но считать его равноценной заменой не получалось.

Тем не менее, даже в неоптимальном составе защита «Челси» смотрелась достойно. Во многом потому, что «Реал» особо и не старался оказывать на неё давление. Вышедшие в нетрадиционном для себя виде (белая форма и чёрные гетры) мадридцы действовали с оглядкой на оборону и не пытались кровь из носу забить на выезде. Лондонцам же банально не хватало изобретательности для того, чтобы застать врасплох действующих обладателей трофея. В первой половине тайма ближе всех к голу был Н’Голо Канте, подобравший мяч после неудачного отбора Давида Алабы. У француза было время обработать его и прицелиться, но тот решил ударить с лёта и прогадал.

Под конец тайма немного проснулся и «Реал». Сначала Лука Модрич постарался исправиться за непривычно высокое число неточных пасов и опасно пробил в ближний угол из пределов штрафной, а затем исполнил передачу на Винисиуса. Бразилец опередил Тьяго Силву и мог «расстреливать» Кепу, но толком не попал по мячу. И за свою расточительность мадридцы чуть не были наказаны. В компенсированное время Марк Кукурелья мог выводить «Челси» вперёд, но Тибо Куртуа чудом успел переместиться и справиться с ударом испанца в упор.

А уже в первые 15 минут второго тайма произошли два события, фактически предопределившие исход противостояния. В первой половине Эдер Милитао получил жёлтую карточку и лишился возможности помочь своему коллективу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, а в начале второй чуть было не заработал вторую. Но Даниэле Орсато хоть и определил спорный фол на Чалобе, удалять бразильца не стал. И тем самым, вызвал бурю негодования со стороны тренерского штаба и футболистов «Челси».

Но уже несколько минут спустя им впору было не костерить арбитра, а горевать. Родриго сам начал молниеносную контратаку «Реала» и сам же её завершил, отпраздновав гол в стиле легенды королевского клуба Криштиану Роналду. И увеличил превосходство гостей до трёх мячей, фактически перечеркнув надежды подопечных Лэмпарда на успех.

Наставник «Челси» пошёл ва-банк и бросил в игру все свои резервы. В ходе тройной замены на поле появились Рахим Стерлинг, Жоау Феликс и Михаил Мудрик, а чуть позднее к ним присоединился и Мэйсон Маунт. Но хватило их стараний лишь на пару не самых опасных «выстрелов» с дальней дистанции. «Реал» ответил на это шикарной многоходовкой с участием Эдуардо Камавинги, Федерико Вальверде и всё того же Родриго. Француз откликнулся на длинный заброс, подхвативший мяч уругваец ворвался в штрафную и покатил на находившегося во вратарской бразильца. Помешать ему сделать дубль никто не мог.

В оставшееся время «Челси» так и не сумел распечатать ворота Тибо Куртуа и уступил «Реалу» со счётом 0:4 по сумме двух матчей. Лондонцы упустили последнюю возможность реабилитироваться за провальный сезон, а мадридцы третий год подряд добрались до полуфинала. Там они сразятся с победителем противостояния между «Манчестер Сити» и «Баварией».

Исторический успех

После поражения в гостях с минимальным счётом подопечным Лучано Спаллетти было необходимо не просто обыгрывать «Милан» на своём поле, но делать это уверенно. И хотя по ходу предыдущей встречи они лишились сразу двух ключевых исполнителей в лице Андре Замбо-Ангисса и Ким Мин Джэ, их шансы на успех оценивались значительно выше, чем у конкурентов. Наверняка главной причиной тому было возвращение в строй звёздного Виктора Осимхена, пропустившего почти месяц из-за травмы. В минувшие выходные нигериец провёл 17 минут в игре с «Вероной» (0:0), а против россонери должен был появиться в стартовом составе. Об этом наставник заявил ещё за двое суток до ответного матча.

Тем не менее, состояние Осимхена вызывало сомнения, что можно было сказать о другом лидере «Наполи». Пусть Хвича Кварацхелия и не мучался от повреждений, но в последних четырёх встречах не отметился ни голами, не передачами, а то же противостояние с «мастифами» начинал на скамейке запасных. Но вновь оставить его в запасе Спаллетти не рискнул. Грузинский форвард расположился на левом фланге атаки, а тройку вместе с ним и Осимхеном составил Маттео Политано.

И именно Кварахцелия создал первый опасный момент у ворот соперника, уже на восьмой минуте проверив бдительность Мика Меньяна. В своей фирменной манере он сместился с левого фланга и пробил в ближний угол, но французский вратарь легко отвёл угрозу. А к 20-й минуте разница по числу ударов стало колоссальной — 6:0 в пользу хозяев. Казалось, неаполитанцы вот-вот дожмут противников, но две минуты спустя ход матча повернулся на 180°. Марио Руй сбил Рафаэла Леау в собственной штрафной и дал Шимону Марциняку основания для назначения пенальти. Однако Оливье Жиру не сумел перехитрить Алекса Мерета.

И хотя «Милан» не смог упрочить своё преимущество, после этого у «Наполи» стали появляться одна проблема за другой. С разницей в несколько минут хозяева чуть было не позволили всё тому же Жиру отличиться с игры — вновь чудеса реакции проявил Мерет, а затем лишились сразу двух футболистов. Из-за травмы поле синхронно покинули Политано и Руй, вместо которых вышли Ирвинг Лосано и Матиас Оливера. И мексиканец чуть было не стал героем первого тайма, но главный арбитр посчитал, что подкат Леау против него был исполнен по всем правилам. На точку указано не было.

Раздосадованные адзурри бросились вперёд и пропустили разящую контратаку. С третьей попытки Жиру всё же разобрался с Меретом и увеличил преимущество «Милана» до двух голов. Надежды «Наполи» на триумф стали призрачными.

По ходу второго тайма подопечные Спаллетти отчаянно пытались перевернуть ход неудачно складывавшейся встречи. За все 90 минут они нанесли 23 удара по воротам, почти в четыре раза превзойдя оппонентов по данному показателю. Но в основное время застать врасплох Меньяна так и не сумели. Самый верный шанс упустил Кварацхелия, по примеру Жиру не реализовавший 11-метровый. Грузин направил мяч в угол, но француз проявил чудеса реакции и спас россонери.

Но за своё старание неаполитанцы всё же были вознаграждены. На третьей компенсированной минуте Осимхен всё же замкнул подачу Джакомо Распадори в штрафную и восстановил паритет. Правда, только в отдельном взятом матче. По сумме двух «Милан» превзошёл «Наполи» и впервые с 2007 года вышел в 1/2 финала самого престижного еврокубка. И не исключено, что там его ждёт дерби со злейшим врагом — «Интером». Для этого нерадзурри нужно не уступить «Бенфике» более чем в один гол.