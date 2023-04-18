Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч 1/4 финала ЛЧ с «Миланом»

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«Наполи» и «Милан» объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут на поле за «Наполи» выйдут Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Матиас Оливера, Элиф Элмас, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски, Ирвин Лосано, Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия.

У «Милана» в стартовом составе Мик Меньян, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Симон Кьер, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич, Браим Диас, Исмаэль Беннасер, Рафаэл Леау и Оливье Жиру.

Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» 18 апреля в 22:00 мск. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Милана».

Ранее стало известно, что болельщики «Наполи» ночью шумели рядом с отелем, в котором расположились игроки «Милана» перед ответным матчем Лиги чемпионов.

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