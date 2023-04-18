Sky Sports Italia: фанаты «Наполи» мешали спать игрокам «Милана» накануне матча 1/4 финала ЛЧ

Болельщики «Наполи» ночью шумели рядом с отелем, в котором расположились игроки «Милана» перед ответным матчем Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sports Italia, около 150 болельщиков находились рядом с отелем с полуночи до 3:30. Они скандировали кричалки и запускали фейерверки. В 4:45 они также начали жечь файеры.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0 (1:0) в пользу команды Стефано Пиоли. Победный мяч забил Исмаэль Беннасер (40-я минута). «Наполи» после удаления во втором тайме Андре Замбо Ангисса (74-я минута) доигрывал матч в меньшинстве.

Ответная встреча состоится в Неаполе 18 апреля.

Ранее Спаллетти не стал винить игроков «Наполи» в поражении в матче ЛЧ с «Миланом».