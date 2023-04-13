Спаллетти не стал винить игроков «Наполи» в поражении в матче ЛЧ с «Миланом»
«Мне не в чем винить футболистов. У них был превосходный настрой на игру. Именно этого я от них и ждал. Но иногда мы сами создавали себе проблемы. А о работе судей я вообще не хочу говорить», — цитирует экс-тренера петербургского «Зенита» Sport Italia.
Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0 (1:0) в пользу команды Стефано Пиоли. Победный мяч забил Исмаэль Беннасер (40-я минута). «Наполи» после удаления во втором тайме Андре Замбо Ангисса (74-я минута) доигрывал матч в меньшинстве.
Ответная встреча состоится в Неаполе 18 апреля.
Ранее сообщалось, что «Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.