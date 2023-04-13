Спаллетти не стал винить игроков «Наполи» в поражении в матче ЛЧ с «Миланом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о поражение в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».

«Мне не в чем винить футболистов. У них был превосходный настрой на игру. Именно этого я от них и ждал. Но иногда мы сами создавали себе проблемы. А о работе судей я вообще не хочу говорить», — цитирует экс-тренера петербургского «Зенита» Sport Italia.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0 (1:0) в пользу команды Стефано Пиоли. Победный мяч забил Исмаэль Беннасер (40-я минута). «Наполи» после удаления во втором тайме Андре Замбо Ангисса (74-я минута) доигрывал матч в меньшинстве.

Ответная встреча состоится в Неаполе 18 апреля.

Ранее сообщалось, что «Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить