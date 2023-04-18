Маттеус верит в «камбэк» «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ман Сити»
- AP
- © Antonio Calanni
«Чудеса иногда случаются. Почему бы им не произойти на «Альянц Арене»? Если руководство, игроки и тренер верят в камбэк после 0:3, то и я в него верю», — цитирует Маттеуса Sky Sports.
«Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче — 0:3. Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 22:00 мск.
Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что конфликт Садио Мане и Лероя Сане пойдёт на пользу «Баварии».