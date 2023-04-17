Гвардиола считает, что конфликт Мане и Сане пойдёт на пользу «Баварии»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал конфликт игроков «Баварии» Садио Мане и Лероя Сане в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
Гвардиола считает, что конфликт Мане и Сане пойдёт на пользу «Баварии»
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«Сделает ли эта ситуация «Баварию» более опасным соперником? Несомненно. Иногда вам нужны конфликты, чтобы сильнее сплотить команду. Я прекрасно знаю этот клуб. Их игроки сделают всё возможное», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Как сообщали СМИ, Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Мане.

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