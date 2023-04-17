Источник: «Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Мане
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«Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Мане летом. У Тухеля нет планов на него, он не вписывается в его систему. Внутри клуба к Мане относятся очень критически. Трансфер Мане считают ошибкой», — сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Как сообщали СМИ, Мане и Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
Ранее сообщалось, что Мане хочет вернуться в «Ливерпуль».