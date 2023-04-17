Источник: «Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Мане

Нападающий «Баварии» Садио Мане с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Мане летом. У Тухеля нет планов на него, он не вписывается в его систему. Внутри клуба к Мане относятся очень критически. Трансфер Мане считают ошибкой», — сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Как сообщали СМИ, Мане и Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

Ранее сообщалось, что Мане хочет вернуться в «Ливерпуль».