Football Insider: Мане хочет вернуться в «Ливерпуль»

Нападающий «Баварии» Садио Мане задумывается о возвращении в «Ливерпуль».

По информации Football Insider, игрок заявил друзьям, что скучает по «Ливерпулю» и чемпионату Англии.

Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Как сообщали СМИ, Мане и Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» оштрафовала Мане на €500 тыс. за удар по лицу Сане.