Bild: «Бавария» оштрафовала Мане на €500 тыс. за удар по лицу Зане

Стало известно, как «Бавария» наказала нападающего Садио Мане за агрессивное поведение после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

По информации Bild, Лерой Зане попросил руководство не расторгать контракт с Мане и не наказывать его строго. Клуб отстранил игрока на матч чемпионата Германии с «Хоффенхаймом», он также заплатит штраф в размере €500 тыс.

Игра прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Как сообщали СМИ, Мане и Зане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» временно отстранила Мане из‑за стычки с Зане.