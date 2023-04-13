Bild: «Бавария» временно отстранила Мане из‑за стычки с Сане
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Встреча проходила 11 апреля в Манчестере и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Как сообщали СМИ, Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
По информации Bild, 13 апреля оба игрока участвовали в тренировке «Баварии».
Отмечается, что в ближайшее время мюнхенский клуб выступит с заявлением по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что «Бавария» может расторгнуть контракт с Мане.