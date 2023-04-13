Bild: «Бавария» временно отстранила Мане из‑за стычки с Сане

Мюнхенская «Бавария» временно отстранила нападающего Садио Мане, ударившего по лицу одноклубника полузащитника Лероя Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

Встреча проходила 11 апреля в Манчестере и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Как сообщали СМИ, Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

По информации Bild, 13 апреля оба игрока участвовали в тренировке «Баварии».

Отмечается, что в ближайшее время мюнхенский клуб выступит с заявлением по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может расторгнуть контракт с Мане.