Sky Sport: «Бавария» может расторгнуть контракт с Мане

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«Бавария» может расторгнуть контракт с нападающим мюнхенского клуба Садио Мане.
Sky Sport: «Бавария» может расторгнуть контракт с Мане
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Как сообщает Sky Sport, Мане и полузащитник «Баварии» Лерой Сане начали конфликт во время игры, а в раздевалке произошла стычка, в ходе которой сенегалец ударил немца.

Уточняется, что «Бавария» изучает возможность применения различных санкций вплоть до разрыва контракта.

22 июня сенегальский футболист присоединился к «Баварии». Он провёл за мюнхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Уткин объяснил, за счёт чего «Ман Сити» разгромил «Баварию».

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