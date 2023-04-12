Уткин объяснил, за счёт чего «Ман Сити» разгромил «Баварию»

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о победе «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«Слаженность действий «Сити» была поразительной. «Бавария», кажется, ни разу толком не смогла выйти из обороны через центр, только краями. В защите впечатлило, насколько безошибочно «Сити» перестраивался на четырёх защитников», — написал Уткин в Telegram-канале.

Он также добавил, что оборона Баварии в каждой атаке была под давлением по всей ширине поля.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:0. В составе команды из Манчестера мячи забили Родриго Эрнандес, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» вывесили баннер о владельцах клубов на игре с «Ман Сити».