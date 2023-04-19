«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 1:1.

В составе миланской команды мяч забил Оливье Жиру на 43-й минуте. У «Милана» отличился Виктор Осимхен (90+3).

Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Милана», таким образом, подопечные Стефано Пиоли вышли в полуфинал чемпионата.

Соперник «дьяволов» определится 19 апреля в матче между «Бенфикой» и «Интером».

Ранее дубль Родриго помог «Реалу» обыграть «Челси» и выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов.