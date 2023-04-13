Три гола и два удаления: «Реал» победил «Челси», а «Милан» одолел «Наполи» в стартовых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» и «Милан» одержали победы в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Мадридцы оказались сильнее «Челси» благодаря голам Карима Бензема и вышедшего на замену Марко Асенсио. А по истечении часа встречи прямую красную карточку получил Бен Чилуэлл. В свою очередь, мяч Исмаэля Беннасера помог «Милану» обыграть «Наполи». Противостояние оппонент также заканчивал в меньшинстве, поскольку Андре Замбо Ангисса получил две жёлтые за шесть минут за фолы на Тео Эрнандесе.

Победа Анчелотти над бывшим подопечным

В преддверие матча между «Реалом» и «Челси» мадридцы считались явными фаворитами. Если они ставят перед собой цель защитить трофей, то лондонцы решают задачи иного плана. Они занимают 11-е место в таблице АПЛ и рискуют вовсе не пробиться в еврокубки. Вдобавок после очередного поражения лишился своего поста Грэм Поттер, чьё назначение итак вызывало вопросы. Его место занял Фрэнк Лэмпард, уже успевший поработать с родной командой без особого успеха. Первый блин получился комом — лондонцы уступили «Вулверхэмптону» в национальном первенстве.

Однако ЛЧ — совсем другая история, тем более сливочные традиционно не слишком успешно противостояли сопернику в еврокубках, например, уступили в финале Кубка обладателей кубков-1970/71 и матче за Суперкубок УЕФА-1998. Наконец, они проиграли по сумме двух встреч в полуфинале ЛЧ-2020/21 и позволили синим сделать шаг к завоеванию трофея. И лишь в четвертьфинале прошлого розыгрыша турнира проклятие было снято.

Да и футболисты «Челси» выражали готовность биться до конца несмотря на статус андердога. Например, Энцо Фернандес заявил, что они не боятся «Реал» и отметил, что Лэмпард рассказал им о победе в ЛЧ в непростой для команды момент в 2013-м. В свою очередь Карло Анчелотти призвал не сравнивать его опыт с багажом знаний визави, отметив, что в таких играх он не настолько значим.

План Лэмпарда, избравшего на игру расстановку 5-3-2, заключался в том, чтобы не оставить хозяевам свободного пространства на своей половине и максимально затруднить проникновение в штрафную. При отборах в середине пара нападающих в лице Жоау Феликса и Рахима Стерлинга сразу должна была идти вперёд. И уже на второй минуте эта задумка едва не сработала. Португалец после отличного заброса из глубины в исполнении Н'Голо Канте убежал почти один на один, но ворвавшись в штрафную, пробил низом в ближний, и Тибо Куртуа выручил партнёров.

В дальнейшем мадридцы постепенно наладили контроль над мячом и принялись терпеливо раскачивать чужую оборону, при потерях включая фирменный высокий прессинг. А в качестве слабого места был выбран правый край обороны синих, который закрывал Уэсли Фофана. Француз с огромным трудом справлялся с Винисиусом, который регулярно обыгрывал его.

Однако гол пришёл не из этой зоны, а из правого полуфланга. Подключившийся к атаке Даниэль Карвахаль выполнил вертикальную передачу в штрафную. А за Винисиусом как раз не уследил Фофана. Выстрел бразильца в упор парировал Кепа Аррисабалага, но на добивании Карима Бензема с метра он был бессилен. Таким образом француз отметился четвёртым голом в последних трёх встречах ЛЧ. Также он забил юбилейный 90-й мяч в ЛЧ и уступает только Криштиану Роналду (140), Лионелю Месси (129) и Роберту Левандовски (91).

«Челси» тут же едва не восстановил равновесие в счёте. После прострела справа Стерлинг в упор пробил в ближний, но Куртуа проявил чудеса реакции и выручил партнёров. Впрочем, в дальнейшем чаще спасать приходилось Аррисабалаге, который только в первой половине встречи записал себе в актив шесть сейвов.

Второй тайм получился для лондонцев ещё более неудачным. По сути, они имели всего один опасный момент. В самом начале Феликс из левого угла штрафной выстрелил в ближний, но Куртуа спокойно забрал мяч. В дальнейшем «Реал» спокойно завладел инициативой и пытался найти свободные зоны на чужой половине.

Гостей же словно преследовал злой рок. Сначала Калиду Кулибали, пытаясь прервать забег в штрафную Родриго, получил повреждение и вынужден был попросить замену. А спустя несколько минут после появления на поле свежий Марк Кукурелья умудрился запустить себе за спину всё того же Родриго. Страховать испанца пришлось Бену Чилуэллу, и он зацепил соперника на входе в штрафную. Судья вкупе с назначением стандарта показал защитнику прямую красную карточку, посчитав, что он решил соперника явной возможности забить.

После этого Лэмпард убрал с поля Феликса и Стерлинга и окончательно отказался от какой-либо контратакующей игры. Тренерский штаб английского коллектива попытался сохранить минимальную разницу в счёте, которую можно будет отыграть в ответном домашнем матче.

Однако сделать это не удалось. Сработала одна из рокировок Анчелотти. После розыгрыша корнера и скидки Винисиуса Марко Асенсио из полукружия штрафной низом пробил в ближний. Мяч благодаря рикошету залетел в сетку. Сам футболист, отметившись девятым голом после выхода на замену в ЛЧ, стал автором необычного рекорда турнира.

Нелогичное поражение Спаллетти

В последние годы болельщики отвыкли от того, что итальянские коллективы далеко пробиваются в ЛЧ. Так, в прошлом сезоне в плей-офф вышли лишь два, но оба вылетели на первой же стадии. Совсем иначе дела обстоят в текущем. В четвертьфинале оказалось сразу три представителя Серии А, а два из них, «Наполи» и «Милану» предстояло встретиться между собой.

И здесь сильнее казались неаполитанцы, практически гарантировавшие себе золотые медали Серии А, тогда как россонери располагаются лишь на четвёртой позиции. Также они горели желанием взять реванш за разгромное поражение в последнем матче в рамках национального первенства в феврале — 0:4. С другой стороны, Лучано Спаллетти в преддверие первой встречи столкнулся с кадровыми проблемами в атаке, поскольку травмы получили главный голеадор команды Виктор Осимхен и Джованни Симеоне.

В итоге отсутствие нападающих сказалось на неаполитанцах. Они владели преимуществом, создали немало подходов, но некому было нанести последний удар. К тому же гостям сильно не везло. Так, уже на первых минутах защитник вынес мяч с линии после выстрела Хвичи Кварацхелии.

Выше всяких похвал действовал и Мик Меньян, записавший себе в актив пять сейвов. Сложно вспомнить по-настоящему невероятные спасения, но вратарь всегда занимал верную позицию в створе и выручал партнёров. Особенно много работы у него было в дебюте встречи, когда подопечные Лучано Спаллетти заперли соперника на его половине. Но француз справился и с ударом Андре Замбо Ангисса и с выстрелом Пётра Зелиньски.

Лишь к середине тайма «Милан» пришёл в себя, а в концовке забил во многом нелогичный мяч. Быструю комбинацию точным выстрелом в ближний завершил Исмаэль Беннасер. Хавбек настолько сильно радовался произошедшему, что ногой сломал угловой флажок. У судей ушло несколько минут, чтобы починить его.

Во второй половине красно-чёрные ожидаемо попытались засушить игру, и им это удалось. Соперники хотя и по-прежнему владели инициативой, уже не так часто создавали опасные моменты. Вдобавок незадолго до финального свистка они остались без Ангисса. Причём камерунец успел получил две жёлтые карточки за шесть минут за фолы на одном и том же футболисте — Тео Эрнандесе.