Фернандес: «Челси» не боится «Реала»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что ожидает от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы не боимся «Реала». «Челси» постарается держать «Реал» в страхе с помощью наших защитников, и я ожидаю прекрасного результата», — цитирует Фернандеса пресс-служба УЕФА.

Первая игра между командами пройдёт 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

Ранее полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».