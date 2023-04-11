Пулишич — о матче с «Реалом»: хотим реванша и надеемся на победу

Короткая ссылка
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Пулишич — о матче с «Реалом»: хотим реванша и надеемся на победу
  • AP
  • © Rui Vieira

«Такое ощущение, что мы играем с «Реалом» каждый год с тех пор, как я пришёл. Хотим реванша и, надеюсь, победим их. Мы уверены в себе, знаем, что у нас достаточно хороших игроков», — цитирует игрока сайт «Челси».

Первая игра между командами пройдёт 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

Ранее Карло Анчелотти высказался о четвертьфинальном матче с «Челси» в рамках Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить