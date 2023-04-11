Пулишич — о матче с «Реалом»: хотим реванша и надеемся на победу
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«Такое ощущение, что мы играем с «Реалом» каждый год с тех пор, как я пришёл. Хотим реванша и, надеюсь, победим их. Мы уверены в себе, знаем, что у нас достаточно хороших игроков», — цитирует игрока сайт «Челси».
Первая игра между командами пройдёт 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.
Ранее Карло Анчелотти высказался о четвертьфинальном матче с «Челси» в рамках Лиги чемпионов.