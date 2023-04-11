Пулишич — о матче с «Реалом»: хотим реванша и надеемся на победу

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Такое ощущение, что мы играем с «Реалом» каждый год с тех пор, как я пришёл. Хотим реванша и, надеюсь, победим их. Мы уверены в себе, знаем, что у нас достаточно хороших игроков», — цитирует игрока сайт «Челси».

Первая игра между командами пройдёт 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

Ранее Карло Анчелотти высказался о четвертьфинальном матче с «Челси» в рамках Лиги чемпионов.