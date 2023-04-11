Анчелотти — о матче с «Челси»: «Реал» мотивирован

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о четвертьфинальном матче с «Челси» в рамках Лиги чемпионов.

«Команда в хорошей форме, мотивирована и взволнованна. Мы с нетерпением ждём ещё одной волшебной ночи на «Бернабеу», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал Мадрид» встретится с «Челси». Первая игра пройдёт 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

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