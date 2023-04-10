Marca: Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии

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Нападающий «Реала» Карим Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии.
Marca: Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии
  • AP

По информации Marca, это является условием предложенного ему контракта от клуба Саудовской Аравии.

Отмечается, что игрок хочет ещё год поиграть в «Реале», а затем перебраться в арабскую страну.

В сезоне-2022/23 на счету форварда 25 голов во всех турнирах. Бензема стал первым игроком, который забивал 20 или более мячей во всех турнирах в 11 сезонах.

Ранее сообщалось, что Бензема впервые за 43 матча оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

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