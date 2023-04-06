Бензема впервые за 43 матча оформил хет-трик в ворота «Барселоны»

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Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился хет-триком в матче полуфинала Кубка Испании по футболу с «Барселоной».

Мадридский клуб разгромил каталонцев со счётом 4:0. Для французского футболиста три забитых мяча в ворота «Барсы» стали первыми в эль класико во всех турнирах.

Всего Бензема провёл 43 матча в рамках противостояния «Реал» — «Барселона».

В сезоне-2022/23 на счету форварда 22 гола во всех турнирах, не считая хет-трика в матче с «Барселоной». Бензема стал первым игроком, который забивал 20 или более голов во всех турнирах в 11 сезонах.

Ранее «Реал» нанёс разгромное поражение «Вальядолиду» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

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