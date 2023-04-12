Одной ногой в полуфинале: «Манчестер Сити» дома разгромил «Баварию, а «Интер» увёз победу из Лиссабона в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Открыл счёт на стадионе «Этихад» в середине первого тайма невероятным ударом в девятку Родри, а во втором с промежутком в шесть минут отличились Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. В свою очередь, «Интер» в гостях расправился с «Бенфикой». Гости не смогли нанести ни одного удара в створ до перерыва, зато после дважды огорчили Одиссеаса Влаходимоса. Сначала Николо Барелла откликнулся на навес в штрафную Алессандро Бастони, а затем Ромелу Лукаку реализовал пенальти за игру рукой Жоау Мариу.

Седьмое поражение Тухеля

Подопечные Пепа Гвардиолы подходили к первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов в статусе явных фаворитов. Причин тому было несколько, в числе которых смена главного тренера у их оппонента, а также травмы сразу нескольких важных исполнителей. Но если к отсутствию Мануэля Нойера и Лукаса Эрнандеса болельщики «Баварии» уже привыкли, то разыгравшегося Эрика Шупо-Мотинга наверняка ожидали увидеть в старте — и это несмотря на возвращение в строй Садио Мане. Однако камерунец почувствовал дискомфорт в колене и не полетел в Манчестер на игру с «Сити».

Тем не менее, ставить крест на мюнхенцах было нельзя. И дело не только в наличии великолепного подбора футболистов — одного из сильнейших в Европе, но и фигуре их нового наставника. Томас Тухель уже неоднократно демонстрировал умение в кратчайшие сроки ставить на ноги проблемные коллективы и выводить их на свой пик, что он ранее проделывал как в «Пари Сен-Жермен», так и в «Челси». Парижан он довёл до финала главного еврокубка, а с лондонцами и вовсе завоевал трофей. Причём в финале взял верх именно над «Сити».

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В общей сложности, команды Тухеля и Гвардиолы встречались друг с другом десять раз и в шести случаях побеждали именно подопечные испанца. Но необходимо учитывать, что первые четыре матча Хосеп выиграл в качестве тренера «Баварии», в то время как его визави руководил «Майнцем» и дортмундской «Боруссией» соответственно, заметно уступающим «ФК Голливуд» в уровне. А когда в распоряжении обоих оказались относительно равные коллективы, ситуация заметно поменялась. Возглавив «Челси», Томас три раза справлялся с «Сити» и был бит лишь дважды.

И Тухель преподнёс сюрприз визави, оставив на скамейке сразу двух звёзд. Помимо ещё не успевшего набрать форму Мане, в старт не попал Томас Мюллер, дважды поразивший ворота «Боруссии» в одном из ключевых матчей второго круга Бундеслиги. При этом в роли центрфорварда неожиданно оказался номинальный вингер Серж Гнабри, лишь 16 раз в карьере закрывавший данную позицию.

И поначалу могло сложиться впечатление, что Тухель вновь перехитрил Гвардиолу. «Бавария» забрала у «Сити» мяч и в фирменной для команд немецкого специалиста манере принялась катать его вдоль и поперёк поля, провоцируя ошибки со стороны соперника. И несколько раз гостям даже удалось найти бреши в их обороне. Прорыв Лероя Сане по левому флангу и последующий прострел на границу штрафной чуть было не увенчался разящим ударом Джамала Мусиалы, но тот был заблокирован.

У «Манчестера» же мало что получалось. Хозяева не могли прорваться по бровкам, а Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд были связаны по рукам и ногам. Но если с лидерами атаки «горожан» сладили, то Родри опекуна не досталось. И это было роковой ошибкой. Испанец получил пас от Бернарду Силвы, убрал противника на замахе и организовал настоящий шедевр, с неудобной левой ноги «зарядив» аккурат в дальнюю девятку. Ян Зоммер был бессилен.

Остаток тайма прошёл в равной и ожесточённой борьбе, в процессе которой «Бавария» чуть было не лишилась основного защитника. Маттейс де Лигт очень неудачно наступил на голеностоп и был вынужден потребовать помощь врачей, а в разминочную зону уже собрались отправиться Йосип Станишич и Жоау Канселу — действующий футболист «Сити», выступающий за мюнхенцев на правах аренды. Но голландец всё же сумел продолжить встречу, чем вдохновил партнёров. И те чуть было не восстановили паритет. Но дальний «выстрел» Сане с 25 метров был немного неточным.

Начало второго тайма получилось «огненным». На протяжении первых 15 минут оппоненты обменивались уколами и были буквально в нескольких сантиметров от гола. Трижды вступить Эдерсона в игру заставлял Сане, отчаянно желавший насолить бывшему клубу, а после розыгрыша углового опасно били де Лигт и Кингсли Коман. «Сити» ответил на это ударами своих защитников — сначала Натан Аке, а затем и Рубен Диаш могли отличаться, но в обоих случаях выше всяких похвал сработал Зоммер.

Но на 70-й минуте швейцарский голкипер всё-таки капитулировал. И за это он в полной мере может винить своего защитника. Дайо Упамекано крайне неосмотрительно пошёл в обыгрыш и потерял мяч, после чего случилось нечто парадоксальное. Ворвавшийся в штрафную почти двухметровый Холанд не стал атаковать сам, а исполнил тончайший навес на Силву, чей рост составляет 173 сантиметра. Бернарду пробил неотразимо и удвоил преимущество хозяев.

А уже спустя несколько минут сам Холанд поставил точку в этом противостоянии. Джон Стоунз откликнулся на подачу в штрафную и сделал идеальную скидку на Эрлинга, а тот не оставил шансов Зоммеру. И укрепился наверху таблицы бомбардиров Лиги чемпионов с 11 голами. А также переписал очередный рекорд. Ранее ни одному футболисту АПЛ не удавалось забивать за сезон 45 мячей.

«Бавария» окончательно «поплыла» и до финального свистка могла пропустить ещё, но издевательским счёт сделать не удалось. Так или иначе, Гвардиола в седьмой раз в карьере обыграл Тухеля, а «Манчестер Сити» практически гарантировал себе путёвку в полуфинал главного евркубка.

Невезение «Бенфики»

В отличие от завсегдатаев поздних стадий плей-офф Лиги чемпионов в лице «Манчестер Сити» и «Баварии», для «Бенфики» и «Интера» потенциальный выход в полуфинал мог стать колоссальным достижением. Португальцы в последний раз доходили до 1/2 в далёком 1990 году, а итальянцы — в 2010-м. Тогда подопечные Жозе Моуринью сенсационно расправились с казавшейся непобедимой «Барселоной», а затем сокрушили «Баварию» и в последний раз в своей истории завоевали почётный трофей.

Но даже статус одного из самых титулованных клубов Европы не позволял отдавать миланцам предпочтение в преддверии поездки на «Да Луш». В последнее время «Бенфика» смотрелась очень здорово, подтверждением чему были восемь побед в последних девяти встречах. Остановить «орлов» сумели лишь их извечные соперники из «Порту», с минимальной разницей в счёте взявшие над ними верх в 27-м туре национального чемпионата. «Интер», напротив, пребывал в глубоком кризисе. Их безвыигрышная серия насчитывала уже шесть матчей, половину из которых они уступили. И если поражение от «Ювентуса» ещё можно как-то оправдать, то фиаско в противостояниях с «Фиорентиной» и «Специей» вкупе с ничьей с «Салернитаной» были сродни катастрофе.

Соперники осознавали цену ошибки, поэтому первый тайм провели довольно осторожно. На двоих они нанесли лишь шесть ударов по воротам и лишь один из них пришёлся в створ. Федерико Димарко пытался грудью откинуть мяч партнёру в собственной штрафной, но вместо этого вывел на убойную позицию Рафу Силву. Однако португалец не смог воспользоваться великолепным шансом и пробил прямо в сместившегося в правый для себя угол Андре Онану.

Но этот эпизод не заставил коллективы раскрыться и отправиться искать счастья в нападении. Наоборот, оба стали действовать с ещё большей оглядкой на оборону и в оставшееся до конца отрезка время практически не приближались к воротам друг друга. «Бенфика» ограничились не самыми опасными попытками в исполнении Жоау Марио и Алехандро Гримальдо, а «Интер» — пушечным «выстрелом» Франческо Ачерби с 30 метров. Тот получился что надо, но в створ не пошёл.

А уже во втором тайме «Бенфика» оказалась в роли догоняющей. Причём беда пришла, откуда не ждали. Контратака «Интера» не предвещала ничего опасного: в собственной штрафной дежурили сразу пятеро хозяев, в то время как гостей было лишь четверо. Но португальцы слишком много внимания уделили главной ударной силе «нерадзурри» — Эдину Джеко, совсем забыв про низкорослого Николо Бареллу. И именно итальянец стал адресатом подачи Алессандро Бастони. Хавбек неотразимо пробил головой и застал врасплох Одиссеаса Влаходимоса.

И лишь после этого «орлы» немного пришли в себя. На 56-й минуте лишь чудо помешало сначала Гримальдо, а потом и Силве переправить мяч в сетку ворот Онаны. Испанец невероятным образом не сумел должным образом пробить, а португалец угодил в пластавшегося в створе Дензела Думфриса. Возможность отличиться имели и Фредрик Эурснес с Шикиньо, но и им не хватило то ли везения, то ли мастерства.

Завязалась обоюдоострая игра. «Интер» ответил «выстрелами» Генриха Мхитаряна и всё того же Думфриса. И хотя зажечь своё имя на табло голландец не удалось, именно он заработал 11-метровый и до предела снизил шансы «Бенфики» на выход в следующую стадию. После его подачи мяч попал в руку экс-хавбеку «Локомотива» Жоау Мариу, а главный арбитр Майкл Оливер после просмотра видеоповтора указал на точку. К ней подошёл Ромелу Лукаку и расправился с Влаходимосом.

В оставшееся время хозяева могли если не восстановить паритет, то хотя бы сократить отставание в счёте, но сделать это так и не сумели. Ближе всех к этому был Гонсалу Рамуш, но чудеса реакции продемонстрировал Онана. Удар в упор казался неберущимся, но вратарь справился и добыл для «Интера» важнейшую гостевую победу.