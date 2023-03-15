Пента-трик Холанда и спасения Онаны: «Манчестер Сити» забил семь мячей «Лейпцигу», а «Интер» не пропустил от «Порту»

«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Пепа Гвардиолы отправили в ворота соперника семь безответных мячей, а пять из них на свой счёт записал Эрлинг Холанд, повторивший достижение Лионеля Месси и Луиса Адриано. В параллельном матче «Интер» в гостях сыграл вничью с «Порту» и впервые с 2011 года преодолел барьер первого раунда плей-офф турнира. Португальцы нанесли по воротам соперника 21 удар, семь из которых пришлись в створ, но так и не смогли застать врасплох Андре Онану.

Бенефис Холанда

С момента окончания первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов c «Лейпцигом» в стане «Манчестер Сити» произошло множество событий. Кевин Де Брёйне, Джон Стоунз и Эмерик Лапорт решили проблемы со здоровьем, Фил Фоден наконец вернулся в привычные кондиции и забил три гола в четырёх встречах, а Кайл Уокер успел влипнуть в крайне неприятную историю. И всё это вкупе могло заставить Пепа Гвардиолу серьёзно перетряхнуть состав и поразить экспертов очередными тактическими изысками.

В ответном противостоянии «горожане» предстали в довольно непривычном сочетании, однако расставились они ещё более неожиданным образом. Появление в старте четырёх центральных защитников само по себе вызывало удивление, но на деле в оборонительной линии оставались лишь Рубен Диаш, Натан Аке и Мануэль Аканджи, в то время как Стоунз поднимался в опорную зону и располагался там вместе с Родри. При этом Фоден с первых минут вновь не вышел. Слева уже по традиции оказался Джек Грилиш, а на противоположном фланге место занял Бернарду Силва. В то время как поразивший ворота немцев три недели назад Рияд Марез остался в запасе.

Сходу в глаза бросилось то, как часто партнёры стали задействовать Эрлинга Холанда. Если в прошлый раз он получил мяч считанное число раз, то в этот раз регулярно становился адресатом передач, а иногда опускался в опорную зону, чтобы поучаствовать в розыгрыше. И именно норвежец мог открывать счёт уже на 11-й минуте. Он откликнулся на заброс в штрафную, на длиннющем шаге ушёл от защитника, но переиграть Яниса Бласвиха не сумел.

Однако звёздный час Холанда всё же наступил. И произошло это в середине первого тайма, когда он оформил дубль за две минуты и быстрее всех в истории достиг отметки в 30 голов в Лиге чемпионов. Сначала форвард реализовал пенальти, а затем сыграл на добивании после попадания Де Брёйне в перекладину. Причём 11-метровый был назначен за игру рукой в исполнении одного из главных героев предыдущей встречи — Бенджамина Хенрихса. Тогда именно его появление помогло «Лейпцигу» перехватить инициативу и впоследствии вырвать ничью.

У «Лейпцига» не получалось ровным счётом ничего. Возможно, сказывалось отсутствие Кристофера Нкунку и Ксавера Шлагера, выбывших из-за травм, но и без влияния «Сити» тоже не обошлось. Англичане были великолепны в прессинге и не давали продохнуть сопернику, позволив тому лишь дважды пробить по своим воротам за первые 45 минут. Причём во втором случае буквально сами подарили оппоненту момент. Перепасовка в собственной штрафной завершилась «обрезом», чем чуть было не воспользовался Тимо Вернер.

«Манчестер» правильно отреагировал: ещё больше прибавил в активности и уже в компенсированное к первому тайму время снял все вопросы о победителе. Бласвих чудом отразил удар Диаша после подачи с углового, но самым расторопным вновь оказался Холанд.

Но и этого неудержимому норвежцу было мало. К 57-й минуте в активе Эрлинга значилось уже пять забитых мячей, оба из которых стали результатом добивания. Но разве это имело значение? Скорее важно то, что помимо него в истории Лиги чемпионов пента-трик оформляли лишь Лионель Месси и Луис Адриано (в Кубке европейских чемпионов эта планка покорялась ещё десятерым спортсменам). Таким образом, норвежец помог довести превосходство «Сити» до шести голов — в дебюте тайма шедевр сотворил Илкай Гюндоган, бильярдным ударом заставший врасплох Бласвиха.

На этом Гвардиола решил остановиться. В течение нескольких минут поле покинули Холанд, Гюндоган и Грилиш. Причём норвежец явно был недоволен своей заменой, но всё же улыбнулся, передавая «эстафетную палочку» Хулиану Альваресу. Однако ни чемпион мира 2022 года, ни Марез с Фоденом не смогли организовать седьмое взятие ворот «быков». Зато это сделал Де Брёйне, невероятным по красоте ударом поставивший точку. «Манчестер Сити» отгрузил «Лейпцигу» семь безответных мячей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Футболисты «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Джон Стоунз

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Невезение «Порту»

В отличие от «Манчестер Сити», для прохода в следующий раунд «Интеру» хватало и ничьей в противостоянии с «Порту». И подопечные Симоне Индзаги вышли на поле «Драгау» с одной целью — не дать сопернику ничего создать у своих ворот и удержать минимальное преимущество. Загвоздка была в том, что в последнее время оборона «нерадзурри» была отнюдь не безупречна. В пяти матчах они пропустили четыре гола и лишь дважды отыграли на ноль.

И в этой встрече защита «Интера» нередко трещала по швам. Уже на третьей минуте без сопротивления из-за штрафной бил Андрес Урибе, немного не попавший в дальнюю девятку. Несколько отличных шансов имел Стефен Эустакиу, в концовке тайма чуть было не замкнувший прострел бразильского Пепе (не путать с португальским). Почти из вратарской наносил удар Эванилсон, впоследствии заблокированный Федерико Димарко.

«Порту» тоже был небезгрешен и иногда слишком увлекался атакой, пропуская контрвыпады, но всё же смотрелся предпочтительнее. И хотя порой итальянцам приходилось буквально стягивать шорты с оппонентов, чтобы не позволить им прорваться к собственной штрафной, удерживать нужный счёт удавалось. Но чем меньше оставалось времени, тем активнее португальцы шли вперёд. Однако заставить капитулировать Андре Онану никак не удавалось. Камерунский голкипер нечасто вступал в игру, но когда это всё же приходилось, смотрелся здорово. Сначала он парировал «выстрел» Вендерсона Галенко с 13 метров, а затем среагировал на коварный удар Марко Груича. Серб одним касанием обработал мяч, а вторым неожиданно пробил низом. Но вратарь был начеку.

Ближе к концу Индзаги сделал всё возможное, чтобы укрепить оборонительные редуты. На поле поочерёдно вышли два опытнейших центральных защитника — Стефан де Врей и Милан Шкриньяр. Но именно в «их смену» хозяева чуть было не добились своего. Уже в компенсированное время у ворот «Интера» возникло сразу несколько опаснейших моментов. Тони Мартинес исполнил акробатический этюд, но промахнулся, а отличиться Ивану Маркано помешал подоспевший Дензел Думфрис. Но жарче всего было на пятой добавленной минуте. После удара головой Мехди Тареми чудеса реакции продемонстрировал сам Онана, от рук которого мяч угодил в штангу. А спустя считанные секунды подачу в штрафной был попытался замкнуть всё тот же Груич, но чудесным образом угодил в перекладину.

Как оказалось, больше возможностей восстановить паритет хозяевам не представилось. А произошедшее в оставшиеся минуты было похоже на агонию. За одну минуту главный арбитр Шимон Марциняк выписал сразу три жёлтые карточки представителям «Порту». Одну из них за разговоры получил Консейсау, а две достались Пепе. Причём если первой он был наказан за жёсткий фол на Данило Д’Амброзио, то относительно второй остаются вопросы. Судя по всему, бразилец слишком явно выражал своё недовольство, за что и был отправлен в подтрибунку. Но серьёзного эффекта это не оказало. Спустя несколько секунд поляк дал финальный свисток, возвестивший о выходе «Интера» в четвертьфинал — впервые с 2011 года.