Холанд: моя суперсила — забивать голы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от победы над «Лейпцигом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня всё как в тумане. Помню, как бил, но не помню, что думал. Я так устал от празднования голов. Моя суперсила — забивать мячи. Я говорил Гвардиоле, что хотел бы оформить гекса-трик», — цитирует Холанда BBC.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 7:0. В составе «Ман Сити» пента-трик оформил Холанд, отличившись на 22-й, 24-й, 45+2, 54-й и 57-й минутах. Также мячи забили Илкай Гюндоган (49-я) и Кевин Де Брёйне (90+2). Таким образом, «горожане» вышли в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Лейпциг».