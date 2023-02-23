В британском стиле: как «Лейпциг» спасся в игре с «Сити», а «Интер» вырвал победу у «Порту» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После первого тайма подопечные Хосепа Гвардиолы вели с минимальной разницей в счёте, но не смогли удержать преимущество. На гол Рияда Мареза хозяева ответили точным ударом Йошко Гвардиола после розыгрыша углового. В свою очередь, «Интер» на своём поле одержал победу над «Порту».

Упущенная победа «Сити»

На протяжении последних десяти лет «Манчестер Сити» неизменно входит в список самых обсуждаемых клубов мира. Однако в нынешнем сезоне интерес к «горожанам» особенно высок. И причина тому не только в подписании звёздного Эрлинга Холанда, который с ходу принялся заколачивать один мяч за другим в АПЛ. В то время как лига обвиняет их руководство в финансовых махинациях и грозит самыми серьёзными санкциями, сами небесно-голубые испытывают игровые проблемы, которые находят отражение и в результатах. К этому моменту они уже успели вылететь из Кубка английской лиги, а в чемпионате занимают лишь второе место, уступая «Арсеналу». Да и на групповом этапе Лиги чемпионов были не так убедительны. Если ничью с дортмундской «Боруссией» ещё можно объяснить, то отсутствие голов в противостоянии с «Копенгагеном» выглядит странно.

Кроме того, наблюдается и явный дефицит кадров, что крайне несвойственно для такого зажиточного и запасливого коллектива, как «Сити». Если в средней и атакующей линиях испанский специалист по-прежнему располагает колоссальным выбором качественных исполнителей, то в обороне всё иначе. Особенно это касается флангов. На правом играет Кайл Уокер, в то время как на левый вынужден выходить либо номинально центральный защитник Натан Аке, либо хавбек Бернарду Силва. И это при том, что в «Баварии» зажигает арендованный на полгода Жоау Канселу — некогда один из лидеров команды, который внезапно почувствовал себя чужим в Манчестере.

Возможно, в ходе выезда в Лейпциг Силве вновь пришлось бы пробовать себя в качестве латераля, но сложилось иначе. Заболел звёздный Кевин Де Брёйне, в связи с чем образовалась дыра в полузащите. Закрывать её был призван именно Бернарду, а в обороне вновь вышел Аке. Однако не португалец организовал гол в ворота «Лейпцига». Во многом это сделали сами хозяева, чьей небрежностью воспользовались Джек Грилиш, Илкай Гюндоган и Рияд Марез. Англичанин перехватил передачу Ксавера Шлагера и адресовал мяч немцу, а тот в касание пробросил его на алжирца. Ворвавшийся в штрафную вингер «Сити» пробил в касание и оставил не у дел Яниса Бласвиха.

Иначе как крахом выступление «Лейпцига» в первом тайме назвать было нельзя. Всего 26% владения, один удар в створ (да и то лишь в компенсированное время) и всего 0,06 ожидаемого гола (xG) против 0,6 у «Манчестера». К позитивным моментам можно было отнести только успех в сдерживании Холанда, но и это нельзя было назвать исключительно заслугой подопечных Марко Розе. Скорее это партнёры нарочито игнорировали звёздного форварда, позволив ему лишь семь раз коснуться мяча.

Но после перерыва «Лейпциг» преобразился. Хозяева стали активнее использовать фланги и раз за разом находить бреши в обороне «Сити». И причиной тому стал выход Бенджамина Хенрихса на замену.

Создав дополнительное давление на уязвимый левый край обороны соперника, немцы убили сразу двух зайцев. Они заставили Грилиша (одного из лучших в составе гостей в первом тайме) чаще возвращаться назад, вследствие чего меньше концентрироваться на атаке. А также отвлекли внимание от бороздившего левую бровку Тимо Вернера. И это дало плоды. Всего за шесть минут они создали три острых момента и вполне могли выйти вперёд, будь поточнее те же Хенрихс и Андре Силва.

«Сити» опешил под давлением «Лейпцига», а немного пришёл в себя лишь после того, как счёт стал равным. «Быки» разыграли угловой, а пришедший в чужую штрафную Йошко Гвардиол в высоченном прыжке отправил мяч в ворота Эдерсона. Правда, помочь зависнуть в воздухе хорвату помог Рубен Диаш, которого он использовал как опору. Но, в отличие от встречи с участием «Ювентуса» и «Нанта», арбитр не отреагировал на эти действия футболиста и гол засчитал.

Пробуждение «Манчестера» оказалось кратковременным. Гости организовали пару неплохих выпадов, которые завершились выстрелами Гюндогана и Силвы, но потом принялись пародировать игру сборной Испании на чемпионате мира в Катаре. Подопечные Гвардиолы катали мяч поперёк поля и практически не думали о продвижении вперёд. Возможно, они ждали, пока наставник вмешается и проведёт хотя бы одну замену, но он этого так и не сделал. «Сити» сыграл вничью с «Лейпцигом» и заставил в очередной раз задуматься о своих перспективах в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол забивает гол в ворота «Манчестер Сити»

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© Lars Baron / Staff

Фактор Лукаку

Противостояние «Интера» и «Порту» в теории представлялось одним из самых непредсказуемых в 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь выделить в нём фаворита было практически невозможно. Пусть по составу нерадзурри и выглядели более впечатляюще, но списывать со счетов их оппонентов не стоило. В нынешнем розыгрыше турнира «драконы» уже продемонстрировали, что способны конкурировать с европейскими грандами, подтверждением этому стало первое место в группе с «Атлетико», «Байером» и «Брюгге».

И в первом тайме португальцы смотрелись не хуже. Подопечные Сержиу Консейсау не уступали соперникам ни по игре, ни по моментам. На мощный дальний выстрел Хакана Чалханоглу и удар головой Алессандро Бастони после розыгрыша стандарта они ответили опасным попаданием Марко Груича с последующим добиванием Вендерсона Галено. Однако самый обсуждаемый эпизод всё же произошёл в штрафной «Порту», когда в столкновении с соперником на газон рухнул Маттео Дармиан. Казалось, после видеопросмотра главный арбитр укажет на точку, но тот даже не стал подходить к монитору, тем самым чуть было не спровоцировав впоследствии потасовку на поле.

Срджан Йованович жестом указал продолжать игру, но при этом не дал свисток. И этой неопределённостью чуть было не воспользовались футболисты «Порту», которые попытались быстро ввести мяч в игру из аута и организовать атаку. Это очень не понравилось игрокам «Интера». Сначала они жёстко остановили рванувшего в прорыв Отавио, а затем обрушили негодование и на других игроков соперника. На поле вспыхнул конфликт, но до драки дело не дошло.

После перерыва оппоненты продолжили обмениваться выпадами, но ближе к голу был именно «Порту». На неплохой удар Николо Бареллы с острого угла и прострел вышедшего со скамейки Ромелу Лукаку они ответили серией атак, в ходе которых лишь невероятные спасения Андре Онаны помогали «Интеру» сохранить равный счёт. В ходе одной из них вратарь сначала помешал забить Зайду Занузи, а затем чудесным образом среагировал на добивание Мехди Тареми. И неважно, находился в этот момент иранец в офсайде или нет.

Но все старания «драконов» перечеркнуло удаление Отавио. Хавбек ударил по ноге Чалханоглу и получил вторую жёлтую карточку, оставив своих партнёров в меньшинстве. Тем обиднее, что первую он заработал в том самом эпизоде с аутом. И в меньшинстве «Порту» дрогнул. На 86-й минуте защитники не уследили за Лукаку и позволили бельгийцу сначала пробить головой после подачи Бареллы с фланга, а затем самому успеть на добивание. Нерадзурри вырвали победу и обеспечили себе минимальное преимущество перед поездкой в Португалию.