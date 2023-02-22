СЭ: экс-тренер «Зенита» Спаллетти может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считается одним из кандидатов на пост главного тренера в «Ливерпуле».

По информации «Спорт-Экспресс», Клопп может покинуть клуб по окончании сезона-2022/23 из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что Спаллетти входит в круг претендентов на место немца.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает восьмое место, набрав 35 очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Клоппа уступили «Реалу» со счётом 2:5, ведя в счёте 2:0.

Ранее Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Реалом».