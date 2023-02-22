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Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Реалом»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от мадридского «Реала».

«После счёта 2:3 мы не смогли прийти в себя. Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, но также необходимо было вернуть импульс. Мы поедем в Мадрид и сыграем там в футбол», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти. 

В составе «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор (21-я и 36-я), Карим Бензема (55-я, 67-я), Милитао (47-я).

У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах.

Ранее сообщалось, что Винисиус признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Реал».

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