Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Реалом»
«После счёта 2:3 мы не смогли прийти в себя. Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, но также необходимо было вернуть импульс. Мы поедем в Мадрид и сыграем там в футбол», — сказал Клопп на пресс-конференции.
Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти.
В составе «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор (21-я и 36-я), Карим Бензема (55-я, 67-я), Милитао (47-я).
У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах.
Ранее сообщалось, что Винисиус признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Реал».