Кварацхелия: сравнение с Марадоной — это придало мне дополнительную мотивацию

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о сравнении с легендарным Диего Марадоной.

«Для меня было необычно, что моё имя ассоциируют с такой легендой. Это придало мне мотивацию. Я сначала не понимал, как на это реагировать. Но со временем начал привыкать к этому», — цитирует Хвичу пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия отметился результативным действием в шестом матче подряд.