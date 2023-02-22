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Кварацхелия: сравнение с Марадоной — это придало мне дополнительную мотивацию

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о сравнении с легендарным Диего Марадоной.
Кварацхелия: сравнение с Марадоной — это придало мне дополнительную мотивацию
  • Gettyimages.ru

«Для меня было необычно, что моё имя ассоциируют с такой легендой. Это придало мне мотивацию. Я сначала не понимал, как на это реагировать. Но со временем начал привыкать к этому», — цитирует Хвичу пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия отметился результативным действием в шестом матче подряд.

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