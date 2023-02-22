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Кварацхелия отметился результативным действием в шестом матче подряд

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился результативной передачей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась со счётом 2:0.

В составе «Наполи» Виктор Осимхен открыл счёт на 40-й минуте матча, Джованни Ди Лоренцо на 65-й удвоил преимущество.

Кварацхелия не реализовал пенальти на 36-й минуте, но отметился результативной передачей.

Таким образом, грузин в шестой раз подряд закончил встречу с результативным действием.

Ранее владелец «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» просил за Кварацхелию.

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