Кварацхелия отметился результативным действием в шестом матче подряд

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился результативной передачей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась со счётом 2:0.

В составе «Наполи» Виктор Осимхен открыл счёт на 40-й минуте матча, Джованни Ди Лоренцо на 65-й удвоил преимущество.

Кварацхелия не реализовал пенальти на 36-й минуте, но отметился результативной передачей.

Таким образом, грузин в шестой раз подряд закончил встречу с результативным действием.

Ранее владелец «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» просил за Кварацхелию.