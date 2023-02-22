Кварацхелия отметился результативным действием в шестом матче подряд
Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась со счётом 2:0.
В составе «Наполи» Виктор Осимхен открыл счёт на 40-й минуте матча, Джованни Ди Лоренцо на 65-й удвоил преимущество.
Кварацхелия не реализовал пенальти на 36-й минуте, но отметился результативной передачей.
Таким образом, грузин в шестой раз подряд закончил встречу с результативным действием.
Ранее владелец «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» просил за Кварацхелию.