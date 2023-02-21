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Владелец «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» просил за Кварацхелию

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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему неаполитанцы не смогли приобрести полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда тот играл за «Рубин».
Владелец «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» просил за Кварацхелию
  • РИА Новости

«Стоит отдать должное Джунтоли, он ещё в 2020 году заметил Хвичу, но мы в итоге отказались от его покупки, потому что наши убытки составляли €200 млн, а «Рубин» просил за него €30 млн», — цитирует Де Лаурентиса Mondo Napoli.

На счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А. В итальянский клуб Кварацхелия перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил игру Кварацхелии в чемпионате Италии по футболу сезона-2022/23.

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