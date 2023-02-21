Владелец «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» просил за Кварацхелию

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему неаполитанцы не смогли приобрести полузащитника Хвичу Кварацхелию, когда тот играл за «Рубин».

«Стоит отдать должное Джунтоли, он ещё в 2020 году заметил Хвичу, но мы в итоге отказались от его покупки, потому что наши убытки составляли €200 млн, а «Рубин» просил за него €30 млн», — цитирует Де Лаурентиса Mondo Napoli.

На счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А. В итальянский клуб Кварацхелия перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил игру Кварацхелии в чемпионате Италии по футболу сезона-2022/23.