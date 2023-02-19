Журналист Corriere dello Sport назвал Кварацхелию лучшим игроком чемпионата Италии

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в чемпионате Италии по футболу сезона-2022/23.

«В Италии уже давно говорят, что Хвича, безусловно, является самым большим открытием этой Серии А, и он продолжает доказывать это своими голами. Кварацхелия, безусловно, лучший игрок в этом чемпионате», — цитирует Мартини Sport24.

«Наполи» нанёс поражение «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счётом 2:0. Кварацхелия записал в свой актив один гол. На данный момент на счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А.

«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия отметился уникальным достижением в «Наполи».

















