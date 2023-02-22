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Ван Дейк — о поражении от «Реала» : это суровая реальность

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от поражения команды от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).
Ван Дейк — о поражении от «Реала» : это суровая реальность
  • Gettyimages.ru

«Очень разочарован. Это единственное, что я могу сказать. Знаете, проигрывать никогда не бывает приятно. И то, как мы проиграли, почти не оставив себе шанса перед игрой в Мадриде, — это тяжело.

Это суровая реальность и то, с чем нам приходится иметь дело как команде, как единому целому», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

В составе «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Милитао. У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах.

Ответная игра состоится 15 марта в Мадриде.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Реала».

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