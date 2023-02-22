Ван Дейк — о поражении от «Реала» : это суровая реальность
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«Очень разочарован. Это единственное, что я могу сказать. Знаете, проигрывать никогда не бывает приятно. И то, как мы проиграли, почти не оставив себе шанса перед игрой в Мадриде, — это тяжело.
Это суровая реальность и то, с чем нам приходится иметь дело как команде, как единому целому», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
В составе «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Милитао. У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах.
Ответная игра состоится 15 марта в Мадриде.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Реала».