Холанд быстрее всех в истории забил больше 30 мячей в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил новое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.

Футболист отличился хет-триком во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Таким образом, норвежцу потребовалось всего 25 матчей, чтобы оформить более 30 голов в чемпионате, сообщает Opta.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 36 мячей и отдал пять результативных передач в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт Холанда с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что Холанд должен забивать по пять мячей в каждом матче.