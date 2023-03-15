Холанд быстрее всех в истории забил больше 30 мячей в Лиге чемпионов
Футболист отличился хет-триком во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
Таким образом, норвежцу потребовалось всего 25 матчей, чтобы оформить более 30 голов в чемпионате, сообщает Opta.
В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 36 мячей и отдал пять результативных передач в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт Холанда с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что Холанд должен забивать по пять мячей в каждом матче.