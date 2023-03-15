Узнать больше

Холанд быстрее всех в истории забил больше 30 мячей в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил новое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.

Футболист отличился хет-триком во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». 

Таким образом, норвежцу потребовалось всего 25 матчей, чтобы оформить более 30 голов в чемпионате, сообщает Opta.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 36 мячей и отдал пять результативных передач в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт Холанда с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что Холанд должен забивать по пять мячей в каждом матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить