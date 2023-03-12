Гвардиола пошутил, что Холанд должен забивать по пять мячей в каждом матче

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре нападающего команды Эрлинга Холанда.

«Холанд должен забивать по пять мячей в каждом матче. Когда Эрлинг не забивает, возникает давление, но он не должен его испытывать, потому что проводит невероятный сезон. Статистика говорит сама за себя», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 33 мяча и отдал пять результативных передач в 34 матчах за «горожан» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что гол Холанда с пенальти принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас» в 27-м туре Английской премьер-лиги.