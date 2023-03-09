Молчание Мбаппе и Месси, провал Кейна и Сона: как ПСЖ и «Тоттенхэм» вылетели из Лиги чемпионов

«Бавария» второй раз подряд обыграла «Пари Сен-Жермен» и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0, а голами отметились Эрик Шупо-Мотинг и вышедший на замену Серж Гнабри. При этом звёзды французов Лионель Месси и Килиан Мбаппе были почти незаметны. В свою очередь, «Милан» не пропустил в Лондоне и прошёл «Тоттенхэм» по сумме двух матчей, в том числе из-за неубедительной игры Гарри Кейна и Сон Хын Мина. За 90 минут подопечные Стефано Пиоли позволили сопернику создать лишь пару опасных моментов, а сами чуть было не вырвали победу в компенсированное время.

Фиаско ПСЖ

Противостояние «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» по праву считалось одним из самых интригующих на стадии 1/8 финала. Хотя бы потому, что эта двухматчевая серия могла стать последней для Лионеля Месси в Лиге чемпионов. По крайней мере так считал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер. Он предрекал мюнхенцам триумф, а аргентинцу — завершение выступления в главном клубном турнире Старого Света, таким образом намекая на его скорый отъезд из столицы Франции.

Однако с этим явно были не согласны в стане гранда Лиги 1. Сам Месси не собирался опускать руки и обещал сделать всё возможное ради успеха в ответке, а Килиан Мбаппе и вовсе выражал уверенность в победе. И это несмотря на отсутствие в составе Неймара, готовящегося к операции на голеностопе. Как сообщили в пресс-службе клуба, вскоре бразилец будет прооперирован в Дохе, после чего пропустит от трёх до четырёх месяцев.

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Примечательно, что далеко не все считали это серьёзной проблемой для ПСЖ. Например, известный в прошлом французский футболист Кристоф Дюгарри называл повреждение Неймара настоящим подарком для коллектива и отмечал, что Кристофу Галтье давно было необходимо пойти на решительные меры и убрать звёздного бразильца в запас. По его мнению, таким образом он мог бы улучшить баланс между атакой и обороной и сделать команду менее уязвимой.

В какой-то степени именно такой эффект и оказало отсутствие Неймара. Три центральных защитника, два скоростных латераля и мощный кулак в центре полузащиты в лице Марко Верратти, Фабиана Руиса и Витиньи должны были не только сдерживать нападающих соперника, но и развязывать руки Мбаппе и Месси, полностью освобождая их от оборонительных действий. Правда, Лео иногда опускался довольно глубоко и даже помогал в отборе, но особых дивидендов это не приносило. С аргентинцем играли в меру жёстко и регулярно заставляли его совершать потери в центре поля, а до Килиана практически не доходили передачи.

В общей сложности в первом тайме ПСЖ имел лишь два неплохих эпизода. Первый создал всё же прорвавшийся к воротам Месси, но оба его удара были заблокированы. А второй возник благодаря грубейшей ошибке Яна Зоммера. Славящийся своей техникой вратарь в очередной раз продемонстрировал, что дриблинг в собственной штрафной — не лучшее решение. Под давлением Ашрафа Хакими он оставил мяч Витиньо, но тот пробил крайне слабо. Маттейс де Лигт в отчаянном подкате спас свою команду.

К этому моменту парижане уже были вынуждены немного перестроиться. Сменивший получившего травму Маркиньоса Норди Мукиеле занял позицию правого центрального защитника, а Данилу Перейра трансформировался в левого. И именно через зону француза мюнхенцы организовали два неплохих выпада в концовке. Возможно, именно это побудило Галтье уже в перерыве убрать экс-футболиста «Лейпцига» с поля и выпустить 17-летнего Эль-Шадая Битшиабу, а португальца вернуть на более привычный край.

И так случилось, что именно юный француз конголезского происхождения оказался виновен в пропущенном голе. А ведь мог и в двух, если бы Даниэль Орсато засчитал оба мяча Эрика Шупо-Мотинга. Но если позиционную ошибку Битшиабу исправила система VAR (хотя вердикт был более чем неоднозначным), то техническую не смог никто. Да, его пас дошёл до Верратти, но поставил Марко в крайне трудное положении и фактически спровоцировал потерю в собственной штрафной. Итальянца мгновенно накрыли, а форварду «Баварии» оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам.

И ведь нельзя сказать, что этот гол был не по игре. Во втором тайме «Бавария» прибрала инициативу к рукам и свела до минимума число опасных атак «Пари Сен-Жермен». За исключением удара Серхио Рамоса с углового и попытки Мбаппе, похвастаться гостям было нечем. Килиан и вовсе был практически незаметен, как и Месси, безуспешно продолжавший искать счастья в середине поля.

Наверняка фанаты парижан ждали, что в самой концовке из тени наконец выйдет Мбаппе и сотворит чудо, как он сделал это в финале чемпионата мира в Катаре. Или Месси наконец продемонстрирует, почему именно он был признан лучшим футболистом года. Но вместо этого ПСЖ пропустил во второй раз и лишился надежд на успех. Начинавшему игру в запасе Сержу Гнабри хватило трёх минут, чтобы забить и расставить все точки над i в противостоянии. Оформить разгром мог Садио Мане, но немного поторопился и залез в офсайд.

Футболисты «Баварии» Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис и Жоау Канселу

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© Richard Sellers / Contributor

Сухая серия «Тоттенхэма»

В преддверии ответной встречи главный тренер «Милана» Стефано Пиоли был более чем уверен в своих силах. Пусть он и не называл решённым спор за путёвку в следующий раунд, зато буквально гарантировал, что «Тоттенхэм» не сможет удивить его подопечных. И основания так считать у него были. Три недели назад итальянцы ничего не позволили сделать англичанам, наигравшим всего на 0,44 ожидаемого гола (xG).

И на этот раз мало что изменилось. Казалось бы, подгоняемый родными болельщиками «Тоттенхэм» с ходу рванёт вперёд и примется осаждать штрафную соперника, но этого не произошло. За первые полчаса хозяева нанесли лишь два удара по воротам Мика Меньяна, но так и не заставили вратаря продемонстрировать своё мастерство. Да, на этом отрезке «Милан» был ничуть не лучше, но ему этого и не требовалось. Гости уверенно контролировали мяч и практически не допускали ошибок в обороне, а звёздных Гарри Кейна с Сон Хын Мином и вовсе наглухо закрыли.

До перерыва существенных изменений не последовало, в связи с чем Антонио Конте попытался освежить игру своего коллектива с помощью замен. И частично ему это удалось. Педро Порро действительно добавил движения на правом фланге, но этого было явно недостаточно, ведь самые опасные моменты возникали именно у ворот лондонцев. Сначала восстановившийся после травмы Браим Диас чуть было не застал врасплох Фрейзера Форстера, а затем с близкого расстояния атаковал перенёсший простуду Оливье Жиру. Голкипер чудом оставил «Тоттенхэм» на плаву. «Шпоры» ответили выстрелом Пьера-Эмиля Хёйбьерга, но тот получился скорее эффектным. С такого острого угла пробить Меньяна было практически невозможно.

«Тоттенхэм» находился в тяжелейшей ситуации, но практически безвыходной она стала на 77-й минуте. Вторую жёлтую карточку за грубейший фол на Тео Эрнандесе получил Кристиан Ромеро и покинул поле. И именно в этот момент своё веское слово чуть было не сказала связка Сон — Кейн. Южнокореец исполнил навес со штрафного, а англичанин здорово пробил головой, но вратарь выручил «Милан».

Лондонцы не сдались и даже вдесятером продолжили давить, но до ярких эпизодов дело не дошло. Зато россонери вполне могли упрочить преимущество. Дивок Ориги имел великолепный шанс решить все вопросы о победителе противостояния, но угодил в штангу. Тем не менее «Милан» всё же удержал ничью и впервые за 11 лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.