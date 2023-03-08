«Милан» и «Тоттенхэм» сыграют в траурных повязках в память об экс-тренере сборной России
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Футболисты выйдут на поле в траурных повязках в память о бывшем тренере сборной России Итало Гальбьяти, сообщает Football Italia.
Игра «Тоттенхэм» — «Милан» пройдёт в Лондоне 8 марта. Матч начнётся в 23:00 мск. Первая встреча в Милане завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сыграет с «Баварией» в специальных бутсах в честь рекорда по голам за ПСЖ.