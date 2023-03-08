«Милан» и «Тоттенхэм» сыграют в траурных повязках в память об экс-тренере сборной России

Итальянский «Милан» на выезде встретится с английским «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты выйдут на поле в траурных повязках в память о бывшем тренере сборной России Итало Гальбьяти, сообщает Football Italia.

Игра «Тоттенхэм» — «Милан» пройдёт в Лондоне 8 марта. Матч начнётся в 23:00 мск. Первая встреча в Милане завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сыграет с «Баварией» в специальных бутсах в честь рекорда по голам за ПСЖ.