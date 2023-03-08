Мбаппе сыграет с «Баварией» в специальных бутсах в честь рекорда по голам за ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» на выезде встретится в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сыграет в специальных бутсах, сообщает пресс-служба клуба из столицы Франции.

Уточняется, что 24-летний форвард выйдет на поле в обуви с цифрой 201, которая символизирует количество забитых за ПСЖ мячей.

Встреча пройдёт в Мюнхене 8 марта. Начало игры в 23:00 мск. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которая прошла на поле ПСЖ, гости добились победы со счётом 1:0.

Мбаппе отличился в компенсированное время матча 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2), достиг отметки в 201 гол за клуб во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром в истории команды. На второе место переместился Эдинсон Кавани (200 голов).

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что в матче «Бавария» — ПСЖ нет фаворитов.





