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Булыкин заявил, что в матче «Бавария» — ПСЖ нет фаворитов

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».

«Никто не будет сдаваться, два топ-клуба, футболисты высокого уровня. Нас ждёт интересный футбол, а футбол мы любим за его непредсказуемость. И кто победит, я думаю, вам никто не скажет», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене. 

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, как Галтье высказался о предстоящем ответном матче с «Баварией».

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