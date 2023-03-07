Галтье высказался о предстоящем ответном матче с «Баварией»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье высказался об ответной встрече с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сезон для нас не решается в этой игре. Все матчи важны. Это очень сложное соревнование, завтра будут победитель и проигравший. Но мы играем каждый матч с амбициями победить. Лига чемпионов — очень высокая цель, мы хотим пройти как можно дальше», — приводит слова Галтье пресс-служба клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене.

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Ранее нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».