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Галтье высказался о предстоящем ответном матче с «Баварией»

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Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье высказался об ответной встрече с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Галтье высказался о предстоящем ответном матче с «Баварией»
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa

«Сезон для нас не решается в этой игре. Все матчи важны. Это очень сложное соревнование, завтра будут победитель и проигравший. Но мы играем каждый матч с амбициями победить. Лига чемпионов — очень высокая цель, мы хотим пройти как можно дальше», — приводит слова Галтье пресс-служба клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене. 

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Ранее нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

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