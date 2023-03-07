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Месси: «Баварию» в Мюнхене тяжело победить, всё решат детали

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель. В Мюнхене нас ждёт очень равная игра, очень сложная, как и первая. Всё решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить», — сказал Месси в интервью пресс-службе клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене. 

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу». 

Ранее сообщалось, что Килиану Мбаппе пообещал хет-трик в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов. 

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