Месси: «Баварию» в Мюнхене тяжело победить, всё решат детали

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель. В Мюнхене нас ждёт очень равная игра, очень сложная, как и первая. Всё решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить», — сказал Месси в интервью пресс-службе клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене.

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что Килиану Мбаппе пообещал хет-трик в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов.