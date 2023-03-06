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Мбаппе пообещал хет-трик в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, забьёт ли он три гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Мбаппе пообещал хет-трик в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда. ПСЖ вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить», — сказал игрок в интервью Canal+.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене. 

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу». 

Ранее сообщалось, что Мбаппе с 201 голом стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

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