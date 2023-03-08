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Тен Хаг — о поражении МЮ от «Ливерпуля»: мы усвоили урок, теперь движемся дальше

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что клуб усвоил крупное поражение от «Ливерпуля» и готов двигаться дальше.
Тен Хаг — о поражении МЮ от «Ливерпуля»: мы усвоили урок, теперь движемся дальше
  • Gettyimages.ru

«После воскресенья мы получили большой урок, мы его усвоили, и у нас есть возможность двигаться дальше и смотреть вперёд. Нам нужно использовать всю энергию и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории.

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что тен Хаг пытался разозлить игроков МЮ, показывая нарезки матча с «Ливерпулем».

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